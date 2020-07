Elodie, la cantante italo francese, è una delle cose più belle di quest’estate. Su Instagram è scatenata. Lei oltre ad essere brava è anche molto sensuale.

Elodie, che nella sua carriera ha partecipato due volte al Festival di Sanremo ama sempre farsi immortalare su Instagram con scatti bellissimi che tirano fuori tutta la sua bellezza. Proprio pochi miniti fa ha postato una foto in versione “Summer Survival Kit”. Bicchiere in mano e voglia di far festa. Anche i suoi numerosi follower apprezzano. Un fan scrive: “Ciao sei bellissima e brava ti auguro tanta felicità”. Oppure qualcuno apprezza i suoi bellissimi capelli: “Molto carina… Ti stanno bene i capelli così”. Altri invece sono polemici : “Beata te che sponsorizzi/ti regalano Versace con lo stipendio da fame che prendo manco le ciabatte posso permettermi”. Insomma come sempre sui social ce ne per tutti i gusti.

Elodie, cantante e donna sensuale. Il suo profilo incanta