Emma Marrone il selfie dall’alto che scuote Instagram – FOTO

Novità in arrivo per Emma Marrone che nel frattempo però continua la sua vacanza nel Salento prima dei nuovi impegni lavorativi in autunno

Emma Marrone dopo lo stop legato ai problemi di salute, ritorna ai blocchi di partenza con grandi novità comunicate tutte sulle sue pagine social in cui la cantante è molto attiva. Prima novità tra tutte X Factor 2020, il reality show canoro di Sky che quest’anno vede una giuria completamente rinnovata con Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Per Emma questa avventura ad X Factor sarà anche un coronamento della sua carriera arrivata alla soglia dei 10 anni.

Seconda novità per Emma Marrone il nuovo singolo che arricchirà presto l’album Fortuna: la cantante prima ha spoilerato due giorni fa la notizia su Instagram, poi la dichiarazione ufficiale in un’intervista. Innanzitutto Emma pubblica una foto su Instagram che la ritrae in una posa particolare, con il dorso della mano sulla fronte: la didascalia a margine recita “Io che vorrei spoilerare il nome del singolo”. La conferma del nuovo singolo in uscita però arriva attraverso un’intervista ad Andrea Laffranchi sul Corriere della Sera, la canzone verrà pubblicata a fine agosto.