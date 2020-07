Filippa Iagerback: un sorriso indimenticabile e che fisico – FOTO

Sorrisi e felicitazioni per Filippa Iagerback, festosa in una riunione familiare: foto ricordo e primo piano romantico per la figlia Stella

La conduttrice televisiva, showgirl svedese, naturalizzata italiana, Filippa Iagerback ha condiviso sui social uno scatto-ricordo in occasione del compleanno della figlia.

L’ex modella e protagonista di passerelle di moda svedesi non ha perso tempo a lanciare il grido d’amore in direzione del valore più importante della sua vita: la famiglia.

La 46enne di Stoccolma è entrata diritto nel cuore dell’amato marito, Daniele Bossari mettendo fine a tutte i momenti di depressione che ha attraversato nell’ultimo periodo. Proprio in occasione della pubblicazione di un libro autobiografico di Daniele, la coppia è stata ospite nel salotto letterario di Rai 1.

Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa aveva accolto a braccia aperte Filippa e Daniele, mentre i due hanno raccontato i temi principali del testo, nel quale si racconta senza timor d’animo, il periodo in preda all’alcolismo, attraversato dal marito conduttore Bossari.

Filippa Iagerback, lo scatto a Villa Biondelli scalda il cuore dei fan

Filippa Iagerback non è solita pubblicare ritratti scomposti del suo aspetto fisico. La nota conduttrice svedese preferisce immortalare gli eventi più importanti del suo nucleo familiare.

L’ultimo scatto in sequenza su Instagram porta la firma del compleanno della figlia Stella, appena 17enne. La condivisione dell’evento produce un’ondata inaspettata di likes per i followers della sua scoppiettante felicità e per quel primo piano romantico di Stella.

La giovane “donzella” di famiglia, apparsa con un fisico davvero invidiabile si lascia andare ad un sorriso sincero e con quella rosa lucente tra le mani, mentre lei è seduta sul muretto di Villa Biondelli fortifica la purezza interiore del suo nobile animo.

“Happy birthday beautiful Stella ❤️; Tanti auguri siete bellissimi 💋; auguri con la “piccolina”❤️😘❤️; Auguri a Stella di cuore!❤️❤️❤️🎉🎉”



