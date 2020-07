Su Instagram Francesca Michielin si fa notare per uscire fuori dagli schemi consueto. La giovane cantante veneta ci stupisce tutti in questo modo.

L’estate pesa tantissimo alla bella Francesca Michielin. La cantautrice e polistrumentista veneta si lamenta per il caldo in un post su Instagram. Ed incassa la solidarietà ed i tanti messaggi di comprensione da parte dei suoi ammiratori.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo travolgente | il seno scoppia e lingua fuori | FOTO

Lei per tutta risposta replica con un look che non le è solitamente proprio. Eccola allora apparire così. Cappellino, top sportivo e fisico tonico in bella mostra, lei scrive questo. “Con i piedi bene a terra, ma con la testa che già vola e il cuore in guerra. Adesso portami con te, portami con te”. Ed i ‘mi piace’ totalizzati hanno sfondato quota 17.500. Segno che lei piace sempre, non solo per la sua musica ma anche per l’immagine che la denota.

LEGGI ANCHE –> Tina Kunakey cavalca il tramonto: la FOTO è paradisiaca

Francesca Michielin, super bella su Instagram

La bella Francesca è certamente un personaggio positivo che sa come creare interazione con i suoi ammiratori. E mantenere il rapporto, che a tutt’oggi si rivela essere molto proficuo. La 25enne originaria di Bassano del Grappa ci regala poi diverse altre fotografie che tanto ne mettono in risalto la sua bellezza.

LEGGI ANCHE –> Romina Power su Instagram mostra la sua anima gemella – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Scusa ma solo per oggi ho gli occhi azzurri Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin) in data: 20 Lug 2020 alle ore 4:01 PDT

I commenti dei sui fans più gettonati vanno dal più semplice ma sempre gradito “Sei bellissima” ad altri pensieri più elaborati ma che sono assolutamente rispettosi di quella che è la sua figura. E lei apprezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter