Georgina Rodriguez in barca mostra solo le gambe: svenimento assicurato – FOTO

Georgina Rodriguez con le sue gambe in bella vista sta facendo letteralmente impazzire i suoi fan su Instagram, incetta di like

Georgina Rodriguez e la sua bellezza senza freni. La compagna di Cristiano Ronaldo fa incetta di like e commenti tutti di apprezzamento su Instagram. Sempre più seguita, aumenta di giorno in giorno il numero dei suoi followers su Instagram. Apprezzata in tutto il mondo, in Italia si è fatta amare ancora di più dopo il suo debutto al fianco di Amadeus sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020.

La modella internazionale, di origini spagnole, sa essere sempre sensuale, senza mai esagerare ed essere volgare. Ogni sua foto fa impazzire i fan che rimangono attaccati al suo Instagram giorno e notte per seguire lei, la sua vita e la sua famiglia.

Sì perché Georgina si mostra anche come mamma e compagna amorevole. Lei che non fa mai mancare le sue attenzioni al suo compagno e super campione della Juventus ed ai figli. Una gran bella famiglia che solo qualche giorno fa la modella ha immortalato: tutti in piscina a giocare con i gonfiabili. Un milione e 200 mila like e passa la paura.

Oggi, invece, è in barca. Non si mostra in costume ma il successo è assicurato. Ecco perché.

