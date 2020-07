La cantante Giorgia ha condiviso uno scatto particolarmente bello su Instagram: tra i commenti spunta anche quello di Anna Tatangelo.

Giorgia Todrani è una cantante e musicista molto apprezzata dal popolo italiano. La romana ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta ben 623mila follower. Nella sua straordinaria carriera è stata autrice di più di cento brani ed è seguitissima anche in altri paesi come Regno Unito, Spagna, Francia e Stati Uniti. Una nota rivista statunitense, ‘Billboard’, ha definito Giorgia ‘La quarta voce più grande al mondo’. Nel 1995 la 49enne vinse anche il Festival di Sanremo. Giorgia, poco fa, ha postato uno scatto in costume particolarmente bello.

