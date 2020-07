Guendalina Tavassi, la FOTO non è legale: il costume è invisibile, che schianto

Guendalina Tavassi è uno schianto a mare aperto. La foto sulla barca è un tripudio di emozioni per i follower di Instagram

L’ex concorrente del Grande Fratello, Guendalina Tavassi sta rendendo l’estate davvero bollente per i fan che ammirano la sua straordinaria bellezza mediterranea.

La struggente 34enne di origini romane ha partecipato come ospite nel programma dell’Isola dei famosi e in seguito concorrente nel Tale e quale show, condotto il venerdì sera da Carlo Conti. Non male l’appeal mediatico che ruota attorno alla figura di Guendalina che con il tempo si è costruita un’immagine spaziale di sè stessa, immortalata a più riprese sui social network.

Ora la web influencer romana condivide la sua vita quotidiana con il nuovo marito Umberto D’Aponte, dai quali ha avuto Chloe e Salvatore. Oggi Guendalina fa ancora parlare di sè, soprattutto attraverso scatti da censura su Instagram e quando decide di agire è un fiume in piena, senza diga che possa tenere.

Ricchezza infinita di bellezza: Guendalina Tavassi fa emozionare il web

L’ultimo scatto su Instagram di Guendalina Tavassi sta generando un vortice di piacere sensuale tra gli appassionati della sua vita quotidiana.

Lei è uno spasso su Instagram, mentre accende con le raffinatezze dell’apparire un’estate già bollente, illuminata dal sole rovente. La sequenza di foto dell’album “Estate 2020” illumina Guendalina Tavassi in tutte le sfaccettature di bellezza sensuale e ultradinamica.

Lei, bagnata dall’acqua salata mette in mostra tutto il suo repertorio di curve fisiche mentre intraprende il percorso sulla scaletta della barca.

Il costume nero trasparente, acquistato nei migliori sexy shop del luogo ostenta davanti un rigonfiamento del seno non indifferente, mentre lo spacco di coscia accende ogni desiderio di passione, mettendo in evidenza un fondoschiena d’acciaio.

Standing ovation dunque per la top player quasi in topless, Guendalina che fa sognare ad occhi aperti i suoi circa 2 milioni di fan.

