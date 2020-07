Ha vinto Sanremo 1994, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Al Festival di Sanremo 1994 trionfarono due cantanti entrambi toscani e entrambi non vedenti, per la categoria Campioni e quella delle Novità

Il Festival di Sanremo 1994 fu condotto da Pippo Baudo per la terza volta. Il presentatore fu affiancato da Anna Oxa e Cannelle. Al terzo posto si classificò colei che l’anno prima a soli 18 anni vinse l’edizione delle Novità e che adesso è una star a livello internazionale, parliamo di Laura Pausini con ‘Strani Amori‘. Secondo gradino del podio per il compianto Giorgio Faletti, morto del 2014 a causa di un tumore ai polmoni, con la canzone ‘Signor tenente‘.

Il vincitore di Sanremo 1994

Sul gradino più alto salì Aleandro Baldi con ‘Passerà‘, canzone struggente e di malinconica speranza. Dopo essere tornato a Sanremo due anni dopo con il brano in coppia con Marco Guerzoni, ‘Soli al bar‘, sparisce dalle scene e solo nel 2014 è ospite fisso a ‘Domenica In‘. Continua attualmente a fare musica lontano dai riflettori. Vinse la sezione Novità un giovane Andrea Bocelli con ‘Il mare calmo della sera’. Raggiunse la quarta posizione in classifica Gerardina Trovato con ‘Non è un film’.

Classifica dei 20 Campioni in gara al Festival di Sanremo 1994

1º Aleandro Baldi Passerà

2º Giorgio Faletti Signor tenente

3º Laura Pausini Strani amori

4º Gerardina Trovato Non è un film

5º Michele Zarrillo Cinque giorni

6º Enzo Jannacci e Paolo Rossi I soliti accordi

7º Ivan Graziani Maledette malelingue

8º Andrea Mingardi Amare amare

9º Marco Armani Esser duri

10º Donatella Rettore Di notte specialmente Cheope

11º Mariella Nava Terra mia

12º Formula 3 La casa dell’imperatore

13º Loredana Bertè Amici non ne ho

14º Alessandro Canino Crescerai

15º Francesco Salvi Statento

16º Alessandro Bono Oppure no

17º Claudia Mori Se mi ami…

18º Carlo Marrale L’ascensore

19º Squadra Italia Una vecchia canzone italiana

20º Franco Califano Napoli

Degno di nota Michele Zarrillo piazzatosi quinto con l’indimenticabile ‘Cinque giorni‘.

Il video di ‘Strani Amori’ di Laura Pausini a Sanremo 1994