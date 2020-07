Ilary Blasi maglietta con i buchi, le trasparenze non si contano – FOTO

Ilary Blasi ha condiviso su Instagram una foto in cui indossa una maglia verde bucherellata e occhiali da sole rossi “a gatta”

Visualizza questo post su Instagram Shopping Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 12 Lug 2020 alle ore 8:49 PDT

“Non perdere mai di vista l’obiettivo” scrive Ilary Blasi su Instagram come didascalia alla sua foto e di sicuro i suoi follower e fan non hanno perso di vista il suo profilo ufficiale dove poco più di quattro ore fa ha condiviso uno scatto in cui indossa una maglia verde a maniche lunghe tutta bucherellata da cui si intravedono le sue grazie. Nel 2015 la Blasi ha lasciato la conduzione del programma di successo ‘Le Iene’ perché in maternità e l’ultimo programma che ha condotto quest’anno è stato ‘Lo show dei record’ con Claudio Amendola.

La foto di Ilary Blasi con la maglia bucherellata