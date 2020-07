Justine Mattera infuoca tutti, solo il Lato B in vista: bellissima – FOTO

Justine Mattera nel pieno della sua forma fisica manda in tilt il web per via dell’ultima foto pubblicata su Instagram. Forme da urlo

Continuano gli scatti tra eros e sensualità di Justine Mattera che in questa calda estate 2020 fa alzare ancora di più il termometro. Uno scatto dietro l’altro che non dona spazio di rirendere fiato e la temeratura aumenta di botto.

Vacanze in Italia per la bella italo-statunitense insieme a tutta la sua famiglia, con lei il marito Fabrizio Cassata ed i loro figli. Una meta più bella dell’altra per la showgirl, immortalate tutte insieme alla sua silhouette in primo piano, tra costumi mozzafiato, fisico sempre più splendido e smagliante.

Visita in Toscana per la soubrette, poi ad Ischia, e ancora la Puglia con Otranto, in provincia di Lecce. Nel suo ultimo scatto non lo specifica dove si trova Justine Mattera, fa un po’ la misteriosa con i suoi fan che la seguono sempre con molta attenzione. Ma del resto sapere dove sia è poca cosa di fronte allo spettacolo che lei riserva.

Leggi anche —> Elena Morali, la FOTO è pazzesca: solo lato B da urlo