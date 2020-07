È sempre più bella Laura Torrisi. L’attrice siciliana si fa vedere in costume da bagno ed è anche in dolce compagnia. Non con un uomo ma con la figlioletta.

Visualizza questo post su Instagram Sorrisi e lentiggini 🍉 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 25 Lug 2020 alle ore 12:23 PDT

Che regalo magnifico che fa Laura Torrisi alla sua folta fanbase. L’ex moglie di Leonardo Pieraccioni è ancora uno schianto, a 40 anni di età. E mostra lo stesso fisico perfetto di quando da ragazza partecipò al Grande Fratello.

Ora lei si fa ammirare così, con il costume da bagno, mentre esibisce cotanta perfezione. E sempre con eleganza, classe e buon gusto. Ogni suo scatto è un inno alla gioia. La Torrisi ha anche un sorriso splendente e capace di valorizzare la sua figura in ogni situazione. Tra l’altro qualche foto è più particolare delle altre. Infatti l’attrice originaria di Catania si mostra assieme alla figlioletta Martina, di 9 anni. Che è amatissima anche da papà Leonardo e che rappresenta il nodo principale di affetto che mai verrà sciolto e che sempre terra uniti i suoi genitori.

Laura Torrisi, la più bella tra le donne

Ora però il suo cuore appartiene ad un altro. La classe 1979 infatti sembra faccia coppia fissa, da circa 7 mesi più o meno, con Antonio Aiello. Lui ha 34 anni ed è un cantautore. Il suo singolo di maggiore successo è ‘Arsenico’. Lui è nato a Cosenza ma vive a Roma dal 2009.

Visualizza questo post su Instagram Estate italiana ☀️🇮🇹🌊 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 18 Lug 2020 alle ore 6:49 PDT

Tra Pieraccioni ed Aiello c’è stato poi Luca Betti. Nato nel 1978, Betti in passato ha acquisito popolarità per essere stato un pilota automobilistico. Attualmente è un personaggio televisivo ed anche un imprenditore.

