Le novità sul lavoro della manovra estiva: dalla cassa ai licenziamenti

Tutte le novità sul lavoro della manovra estiva al voto in Parlamento mercoledì prossimo, 29 luglio: dalla cassa integrazione guadagni al divieto di licenziamento. Qui andranno i 25 miliardi dello scostamento di bilancio.

Si prospetta un secondo semestre 2020 all’insegna della proroga delle misure di sostegno al reddito a causa del Covid: dalla Cassa integrazione guadagni al blocco dei licenziamenti.

Oltre a ciò sono in vista contributi per le aziende che richiameranno in servizio i dipendenti posti in Cig o che ne assumeranno di nuovi.

Un piano questo costerà 25milioni di scostamento di bilancio e che sarà votato in Parlamento il 29 luglio.

