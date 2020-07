Naomi Campbell , il biliardo diventa un film a luci rosse, pazzesca – FOTO

Naomi Campbell. La super top model, icona di stile e sensualità, pubblica uno scatto mozzafiato sul suo profilo Instagram. Fan scatenati e pioggia di like

Icona di stile, sovrana della passerella, protagonista di scandali o semplicemente la ragazza venuta dai sobborghi difficili del sud di Londra per diventare la modella più famosa della storia. Ecco chi è Naomi Campbell.

Ha compiuto 50 anni lo scorso 22 maggio. Il suo non lo si può definire ancora un fisico da eterna ragazzina, è molto di più. Un’opera d’arte vivente, statuaria, una dea scesa dall’Olimpo del fashion system.

La sua vita? Un altalena continua tra trionfo e miseria. Ha riempito i rotocalchi per anni con i suoi guai: entrata e uscita dalla riabilitazione, è stata arrestata più volte per aggressione, l’incubo peggiore per i fotografi e membri del suo staff.

Uomini importanti sono stati al suo fianco. Ha frequentato Robert de Niro. P Diddy è stato un suo presunto flirt. E’ stata legata più recentemente a Liam Payne, 24 anni più giovane. Ex compagna di compagna di Flavio Briatore e Mike Tyson. “Gli uomini pensano che io sia una cattiva ragazza ma non sono affatto così.” – ha dichiarato spesso la Pantera Nera.

Lei, Cindy Crawford, Kate Moss e Claudia Schiffer ha segnato la storia della moda. La sua ascesa alla fama è stata più dura. Doveva impegnarsi almeno il doppio per il colore della sua pelle. Eccesso di rabbia, abuso di droghe, alcolismo. Non solo fama ma anche molto dolore per lei.

Naomi Campbell: Venere Nera su Tappeto Rosso