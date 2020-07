Romina Power su Instagram mostra la sua anima gemella – FOTO

Romina Power. Continua per lei il doloroso periodo di lutto. La perdita di una delle persone a lei più cara la porta sul viale dei ricordi

Il 26 giugno scorso si è spenta Taryn Power, sorella della celebre cantante Romina. La donna ha combattuto con forza contro la leucemia. Purtroppo ha perso la sua battaglia a 67 anni. E’ deceduta nella sua casa in Wisconsin, circondata dall’affetto delle persone a lei più vicine: i figli e i nipoti.

Non sa darsi pace per questo dolore la sorella Romina che si trovava dall’altra parte dell’oceano, in Italia, costretta a non poter viaggiare a causa delle disposizioni anti Covid19.

Visualizza questo post su Instagram Love is eternal 👩‍❤️‍👩 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 11 Lug 2020 alle ore 6:46 PDT

Romina Power aveva annunciato la sua perdita su Instagram con queste parole: “Ci ha lasciato un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!”

Da settimane pubblica foto del loro passato insieme ripercorrendo una vita di amore e complicità.

Romina a Taryn. “Il mio cuore ancora ti cerca”