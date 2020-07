Tina Kunakey cavalca il tramonto: la FOTO è paradisiaca

Tina Kunakey, la bellissima venere nera moglie di Vincent Cassel, ha pubblicato uno scatto da perdere il fiato e anche il sonno

Tina Kunakey è una modella francese nata a Tolosa di 23 anni. È sposata dal 2018 con l’attore Vincent Cassel e i due hanno una figlia di poco più di un anno, Amazonie. La bellissima Tina ha condiviso una foto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi fan e follower. Si mostra a cavallo in intimo con in mostra il suo Lato B, che appare senza imperfezioni per la gioia dei suoi tantissimi seguaci, che si sono lasciati andare anche a esternazioni non ripetibili, da censura… La modella di Tolosa è molto attiva sui social network con il suo milioni di follower.

LEGGI ANCHE -> Laetitia Casta , bellezza intramontabile: uno schianto FOTO

Tina Kunakey a cavallo fa impazzire i follower

Visualizza questo post su Instagram @cuup x @morganelay Un post condiviso da TINA KUNAKEY (@tinakunakey) in data: 24 Lug 2020 alle ore 10:20 PDT

Eccola Tina Kunakey più bella e sensuale che mai in sella a un cavallo marrone con un completino intimo dello stesso colore. La sua foto ha ricevuto in poco tempo già 93 mila mi piace e oltre 300 commenti. Chi non ricorda la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017 in qualità di ospite ha senza dubbio poca memoria, data la bellezza di questa ragazza, nata da padre marocchino e madre dalle origini siciliane e andaluse. Ad agosto 2013 l’affascinante seppur molto più grande di lei, Vincent Cassel, ha annunciato la sua separazione dalla prima moglie, l’attrice Monica Bellucci con cui è stato sposato ben 14 anni e dal cui matrimonio sono nate Deva (15 anni) e Léonie (10).

LEGGI ANCHE -> Naomi Campbell , il biliardo diventa un film a luci rosse, pazzesca FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TINA KUNAKEY (@tinakunakey) in data: 14 Lug 2020 alle ore 12:20 PDT

Vincent Cassel e Tina Kunakey sono sposati da due anni, hanno una bellissima bambina e sono molto innamorati, come si può notare dai moltissimi scatti che li ritraggono felici insieme.