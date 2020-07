Travaglio con l’amante del marito nello stesso reparto, il VIDEO virale dell’ostetrica

“Quando la mamma in travaglio scopre che l’amante del suo uomo sta partorendo nello stesso reparto”, 82mila condivisioni per il video virale

L’infedeltà colpisce quando meno te lo aspetti, è vero. Ed è quello che è successo in un reparto di ostetricia di New York in cui un’ostetrica di turno ha documentato con un video, diventato in poco tempo virale, l’incontro tra una donna in travaglio con l’amante del marito anche lei in procinto di dare alla luce un figlio dello stesso uomo.

Nel video si sentono le urla delle donne e l’ostetrica con il volto coperto dalla mascherina che assiste impotente, il suo sguardo però è allarmato e incredulo di fronte a ciò che sta succedendo sotto i suoi occhi. Si sentono imprecazioni e urla anche se non si vede ciò che sta succedendo alle sue spalle.

L’operatrice sanitaria è riuscita a riprendere la scena perché era seduta vicino alla coppia nel momento in cui la donna ha affrontato il marito peccatore. “When the laboring mom finds out her mans side chick i salso here, in labor”, ovvero, “Quando la mamma in travaglio scopre che l’amante del suo uomo sta partorendo”, ha scritto l’ostetrica a commento del breve filmato pubblicato su Reddit.

Il post in due giorni ha ottenuto oltre 82mila reazioni e 4.100 commenti dagli utenti di Reddit. I commenti a margine del video sono di sbigottimento di fronte alla scena e vicinanza all’ostetrica che si è trovata impossibilitata a reagire in quel contesto.

