Yari Carrisi. Il nuovo amore del figlio di Al Bano e Romina – VIDEO

Yari Carrisi. Arrivano notizie sul nuovo amore dell’unico figlio maschio della coppia Al bano – Romina Power. Tutte le informazioni a riguardo

I membri della famiglia Carrisi sono spesso e volentieri sulle pagine dei rotocalchi nostrani. Mentre trapelano indiscrezioni sui malumori tra la Power e la Lecciso, sedati dal cantante di Cellino San Marco, anche la prole si dà da fare per occupare il proprio spazio nello show business italiano.

Da poco la giovanissima Jasmine (figlia di Al Bano e della Lecciso) ha pubblicato il suo primo singolo dai toni rap dal titolo Ego, tra post di gusto altalenante su Instagram ed ospitate in televisione.

Arrivano notizie fresche del figlio della coppia d’arte più apprezzata di tutti i tempi: Yari Carrisi Power. Rispetto ai fratelli è sempre stato quello più schivo, introverso, rifiutando il contatto troppo diretto con i riflettori luccicanti della fama facile dovuta a genitori così celebri.

Eppure Yari di talento proprio ne ha da vendere. Musicista stimato, autore ineccepibile, ha composto pezzi per artisti eccellenti e conosciuti come Jovanotti, attratto principalmente da sonorità jazz e blues.

Poco si sa di lui. Nato il 21 aprile 1973 a Cellino San Marco, dove ha trascorso la quarantena insieme alla madre, Romina Power, alla quale è legatissimo. Condivide con lei non solo l’amore per la musica ma anche il fascino per la filosofia e la cultura orientale, quella indiana in particolare.

Yari Carrisi, l’amore ritrovato dopo Naike Rivelli