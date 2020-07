Cristina Buccino lascia senza parole, mostra la sua parte più bella – FOTO

Cristina Buccino ha condiviso su Instagram uno scatto da cardiopalma: la showgirl mette in mostra il suo seno esplosivo.

Cristina Buccino è una donna straordinaria. La showgirl non a caso ha avuto storie e flirt con grandissimi e celebri uomini come Cristiano Ronaldo, Claudio D’Alessio e Alex Belli. La nota influencer, da qualche settimana, sta lasciando i suoi follower a bocca aperta pubblicando scatti in costume da cardiopalma. Poco fa la Buccino ha davvero esagerato: la calabrese ha postato una fotografia in bikini mettendo in primissimo piano il suo seno esplosivo. Il corpo e le curve della classe 1985 sono davvero incredibili: Cristina è sicuramente in forma smagliante.

