Can Yaman e il flirt con la sua ex compagna di set: non tutti lo sapevano

Can Yaman e il flirt con la sua ex compagna di set. In pochi erano a conoscenza di questa informazione riguardo all’attuale attore protagonista di Daydreamer

Can Yaman è l’attuale protagonista di Daydreamer, e con il suo fascino sta facendo impazzire davvero tutti. Anche la sua vita privata è sotto ai riflettori, tutti vogliono sapere: è fidanzato? E chi sono le sue ex? Finalmente abbiamo scoperto qualcosa in proposito.

Can Yaman, l’attore protagonista di Daydreamer ha avuto un flirt con una sua ex compagna di set

Cominciamo subito dicendo che, in molti, sono convinti che Can abbia avuto una relazione con Demet Ozdemir, la protagonista di Daydreamer. Hanno raccolto alcuni indizi e pare che i due siano stati molto vicini per un periodo di tempo, però la conferma ufficiale di una relazione tra di loro non è mai arrivata. Bensì i più informati hanno l’assoluta certezza su un’altra: Açelya Topaloğlu. Can e Açelya avrebbero avuto una relazione breve ma molto intensa, dopo essersi conosciuti sullo schermo nella serie TV Inadina Ask. I baci nella fiction erano molto più profondi e passionali rispetto alle altre serie.

La relazione però pare che non sia durata molto, e che si siano lasciati in modo burrascoso mentre la serie veniva ancora girata e mandata in onda. Infatti sono in tanti a credere che lo show fosse stato interrotto proprio a causa della loro rottura. Niente di tutto questo è vero, la serie è stata cancellata a causa degli ascolti troppo bassi.