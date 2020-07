Elettra Lamborghini, incidente sul palco. Ma lei ci ride su

“Qui letteralmente tutto scompare” scrive Elettra Lamborghini, facendo ironia sull’incidente avvenuto sul palco qualche giorno fa.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Musica (E il resto scompare)”, Elettra Lamborghini è sulla cresta dell’onda. Chi, già da febbraio, l’aveva additata come possibile volto dell’estate non si era certo sbagliato: prova ne è che la cantante è stata invitata invitata per animare la famosissima Notte rosa della Riviera Romagnola l’8 agosto di quest’anno. In uno dei suoi ultimi post, comunque, la cantante ed ereditiera, ha condiviso un divertente incidente accadutole sul palco.

Elettra Lamborghini scherza: “Quando letteralmente tutto scompare”

“Il mio video preferito di sempre… letteralmente il resto scompare”

Nel video condiviso da Elettra Lamborghini vediamo la ragazza cantare il suo pezzo sanremese, fino a che la musica non si spegne del tutto. “What?” grida lei, ma ci ride su. Il video è diventato virale in pochissimo tempo, facendo ridere i fan, che lo hanno repostato in massa. Incidenti come questi succedono continuamente, commenta qualcuno, è non c’è da prendersela né da vergognarsi.

Recentemente si è parlato della Lamborghini anche per via di alcuni suoi tweet di polemica. La cantante ha infatti criticato quanti la giudicano per il suo peso. “Prima mi dicevano che ero troppo grassa, adesso troppo magra” ha raccontato. “Ma sono sempre stata normopeso. Ho solo perso alcuni chili, senza volerlo”. Poi ha aggiunto che questo è uno dei motivi per cui non le importa del giudizio degli altri: le persone parleranno sempre, quindi è fondamentale cominciare ad ignorarle.

