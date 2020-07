Enzo Iacchetti, la rivelazione che nessuno aspettava su Ezio Greggio

Intervistato alla trasmissione radiofonica di Rai Radio2 “I Lunatici” Enzo Iacchetti ha parlato delle sue amicizie, soprattutto quelle nate nel mondo della tv

Intervistato alla trasmissione radiofonica di Rai Radio2 “I Lunatici” condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, da lunedì al venerdì, da mezzanotte e mezza fino alle 6 del mattino, Enzo Iacchetti ha parlato delle sue amicizie, soprattutto quelle nate nel mondo della tv a lungo vissuta come conduttore.

Enzo Iacchetti ha fatto sapere di non avere mai avuto amici nel suo ambito lavorativo, nemmeno Ezio Greggio con cui ha lavorato braccio a braccio per ben trent’anni sul bancone di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. “Siamo come i compagni si banco che si ritrovano a scuola l’anno successivo – ha spiegato Iacchetti al programma di Rai Radio2 – Tra noi c’è un tacito accordo di buona convivenza”.

Insomma, i due non sarebbero amici, anche se a tutti i telespettatori è sempre sembrato che quelle risate tra i due fossero autentiche e genuine, come quelle di due amici di vecchia data. Iacchetti ha confermato certo di provare affetto per l’amico Ezio Greggio: “È un compagno di banco di televisione, gli voglio bene, l’ho osservato, mi ha insegnato molte cose senza volerlo”.