Enzo Iacchetti racconta della malattia del figlio: “Ora sono un altro uomo”

Rivelazione schock di Enzo Iacchetti dopo la malattia del figlio: “Passava pomeriggi interi a leggere. Ora è un uomo malinconico”

La comicità di Enzo Iacchetti è stata completamente nascosta dalla malattia del figlio, come trapelano le ultime notizie rimbalzate sul suo conto.

Il conduttore di Striscia La Notizia ha sempre gioito di fronte al suo meraviglioso pubblico. Il telegiornale satirico che ha visto protagonista il nativo cremonese era per lui una sorta di passatempo e ogni volta un’opportunità di dare un calcio definitivo ai momenti di sconforto che hanno segnato la sua vita.

Un lavoro che a differenza di molti l’artista non riusciva a portare a casa, perchè gli avvenimenti lo costringevano a mettere da parte quel senso di felicità, una volta varcata la soglia della porta di casa.

Il dramma vissuto da Enzo Iacchetti: parla il figlio Martino

I problemi affioravano di volta in volta, eppure lui non si è mai tirato indietro, nonostante un vero e proprio dramma vissuto a causa del figlio, come possiamo assistere dalle parole della video-intervista rilasciata nel salotto di Verissimo.

Enzo Iacchetti ha interpretato ad un certo punto un doppio ruolo nel copione della sua carriera professionale. La malattia del figlio l’ha completamente segnato in negativo, portandolo fuori dal contesto di comicità, come contrariamente lasciava trapelare dal grande schermo della Mediaset.

“L’ho fatto per il rapporto di complicità che mi lega a mio figlio. Oggi non sono più quello di prima, ma un senso di malinconia ha attraversato per un lungo periodo la mia vita e ancora oggi abita in me” – così Enzo Iacchetti risponde al senso di carcerazione, inflittogli passivamente dalla malattia di Martino.

Ad anni distanza dal periodo buio, trascorso e ormai alle spalle, anche il figlio Martino, oltre ai ringraziamenti rivolti al padre Enzo si è sbilanciato raccontando i momenti in cui il rapporto tra i due si intensificava, considerata la vicinanza durante quel brutto periodo.

“Papà passava pomeriggi interi a leggere le sue battute in tv, ma ben presto ha capito che aveva un istinto innato di malinconia“.

