Isabella Ferrari è bellissima: l’attrice sta prendendo il sole su un divanetto e legge un libro.

Isabella Ferrari è un’attrice molto brava ed è seguitissima dagli italiani. La classe 1964 ha un account Instagram seguito da 181mila follower. Dopo una breve parentesi nel mondo della musica, la piacentina intraprese subito la carriera da attrice. Ad appena 18 anni si stabilì a Roma e fece anche un nudo integrale in un servizio per la rivista ‘Playboy’. Isabella ha preso parte ad alcune commedie cult come Sapore di mare, Sapore di mare 2, Giochi d’estate, Il ragazzo del Pony Express. La consacrazione è arrivata nel 1995: la Ferrari vinse la coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista nel film ‘Romanzo di un giovane povero’. La 56enne, da qualche settimana, sta condividendo fotografie bellissime sui social. Poco fa la Ferrari ha condiviso uno scatto fantastico che la ritrae su un divanetto a prendere il sole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Taylor Mega, il lato A è una poesia all’amore – FOTO