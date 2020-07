Laetitia Casta, bellezza francese. Ha ancora un fisico da ventenne – FOTO

Scatti professionali e di una bellezza incommentabile quelli sul profilo di Laetitia Casta. La modella francese sembra dimostrare la metà dei suoi anni.

Classe 1978, la carriera di Laetitia Casta ha avuto inizio quasi trent’anni fa, quando un fotografo la notò, appena quindicenne, mentre era in vacanza a Marine de Sant’Ambrogio, in Corsica. Da allora la modella francese ha posato per le più famose copertine del mondo, da Rolling Stone a Elle a Vogue. È apparsa in molte pubblicità di successo, ma ha anche dato prova delle sue abilità da conduttrice, affiancando Fabio Fazio sul palco di Sanremo nel 1999. I suoi social sono interamente riservati a scatti professionali, opera dei più abili fotografi. Clicca su “successivo” per vedere l’ultimo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier sostituita su Rai Uno: già deciso chi prenderà il suo posto