Magalli querela Cirillo: “Io non ho cacciato nessuno da ‘I fatti vostri'”

Non c’è pace per il vecchio cast de “I fatti vostri”, dopo la querelle con Adriana Volpe, Giancarlo Magalli denuncia Marcello Cirillo

Continua lo scambio di battute al vetriolo tra Giancarlo Magalli e i suoi ex compagni di lavoro, dopo l’infinita querelle con Adriana Volpe adesso è il turno di Marcello Cirillo. Uno scontro che questa volta, lo storico volto della Rai, ha ritenuto dovesse arrivare in tribunale. Sembrerebbe infatti che Magalli, dipinto da Marcello Cirillo come un cinico alla disperata caccia delle battuta, si sia deciso a querelare l’ex collega. La miccia che ha fatto scoppiare Magalli sarebbe una dichiarazione in cui Cirillo avrebbe affermato che il padrone di casa de “I fatti vostri“, per amore della battuta, sarebbe stato capace di ironizzare sulla propria madre malata. A quanto pare l’origine della discordia tra i colleghi di “I fatti vostri” sarebbe stata una battuta ritenuta da Magalli infelice, che la Volpe fece durante una trasmissione. In realtà la conduttrice si limitò a svelare l’età del collega parlando del suo compleanno, ma fu qualcosa che Magalli si legò al dito.

L’infinito scontro tra Giancarlo Magalli e gli ex colleghi

Da lì in poi, anche e sopratutto durante la trasmissione, iniziò un fitto scambio di frecciatine che non terminò nemmeno quando Adriana Volpe lasciò “I fatti vostri“. In quell’occasione Magalli fu accusato di essere l’artefice dell’allontanamento della collega. Marcello Cirillo prese fermamente le parti della Volpe abbandonando lui stesso la trasmissione da lì a poco. Ora Cirillo torna a parlare di Magalli accusandolo di una battuta infelice sulla malattia della madre che a causa del Parkinson sarebbe stata capace “di suonare le maracas“. Un’accusa che non è piaciuta a Magalli e che ha spinto il conduttore a presentare una querela.

“Cirillo mi ha dipinto come un figlio cinico e spietato – ha dichiarato Magalli – premesso che mia madre non ha avuto il Parkinson la battuta delle maracas venne fatta da Bruno Lauzi da noi in studio per ironizzare sulla malattia che lo aveva colpito“.