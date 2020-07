Mara Venier sostituita su Rai Uno: già deciso chi prenderà il suo posto. La conduttrice di Domenica In si prenderà una pausa, ecco cosa succederà adesso

Mara Venier è una delle poche conduttrici che ha continuato a lavorare durante il periodo del lockdown. Infatti, con le dovute precauzioni, Domenica In ha continuato ad andare in onda con tanto di interviste in videochiamata. Non è stato facile, ma non impossibile. Adesso, però, è arrivato il momento di fermarsi.

Mara Venier va in pausa con Domenica In: quest’estate cambia tutto

Con la fine della stagione, era stato deciso di mandare in onda “Il meglio di Domenica In”. I telespettatori pensavano che sarebbe andato in onda tutta l’estate, e invece alla fine è stato deciso di mandarlo soltanto fino ad oggi 26 luglio 2020. Questa di oggi sarà la quarta e ultima puntata delle repliche. A sostituire la trasmissione sarà Francesca Fialdini, dal 2 agosto lei andrà in onda con Da Noi A Ruota Libera. Il programma andrà in onda dalle 14:00 alle 16:10. Anche in questo caso, non saranno cose nuove ma delle repliche confezionate. A seguire il programma della Fialdini, ci sarà Amadeus con le repliche di Ora o mai più.

Su Twitter è già cominciata ad esserci della nostalgia. “Come farò a passare il resto dell’estate senza zia Mara? Solo a pensarci sento un vuoto dentro. Non vedo l’ora di veder passare questi mesi, mi mancano già tutti i programmi dell’autunno!”.