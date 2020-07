Maria Pia Calzone, spettacolo al mare per “donna Imma”: che gambe – Foto

Maria Pia Calzone. La celebre attrice, interprete di donna Imma nella serie Gomorra, appare in un’inedita veste su Instagram

La sua interpretazione di Donna Imma Savastano, nella prima stagione della serie tv Gomorra, le ha donato un’incredibile popolarità. Un personaggio cinico e determinato, la moglie di don Piero, di sicuro di non facile interpretazione. Ma Maria Pia Calzone è un’attrice navigata, con un curriculum alle spalle di respiro internazionale.

La gavetta è iniziata nella palestra più importante per un performer: il teatro. Fa però il suo debutto al cinema nel 1988 con Chiari di luna per la regia di uno strepitoso Lello Arena. Recita nel film incentrato su un futuro distopico Equilibrium, a fianco di Christian Bale e Sean Bean.

Tante soddisfazioni anche nel campo televisivo. Partecipa a serie e fiction famose come Il conte di Montecristo, Don Matteo, Distretto di Polizia. Di certo però è Gomorra a darle la spinta maggiore che accresce la sua popolarità.

Nel 2017 la ritroviamo in Napoli velata di Ferzan Özpetek e in I peggiori di Vincenzo Alfieri. Nel 2018 Carlo Verdone la dirige in Benedetta follia.

Maria Pia Calzone: donna Imma a mare