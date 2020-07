Meghan Markle, Harry furioso: “William mi chiese di non sposarla subito”. Nella biografia ci sono dei dettagli privati sull’arrivo di Meghan nella famiglia reale

Meghan Markle è entrata nella famiglia reale all’improvviso, di soppiatto, spiazzando l’opinione pubblica ma anche la famiglia reale che di certo non si aspettava qualcosa del genere per Harry. Dopo essersi sposati, i due hanno deciso di lasciare la famiglia per andare a vivere lontano. E ad ora, dal prossimo 11 agosto, in tutte le librerie ci sarà “Finding Freedom”, una biografia. Si vocifera che i Duchi abbiano aiutato l’autore a scriverla, proprio come anni fa Lady Diana fece con Andrew Morton. In questa biografia, sono stati rivelati dettagli scottanti.

Meghan Markle vittima della famiglia reale o trattata con i guanti bianchi? Dov’è la verità?

Nella biografia viene raccontato che la Duchessa, prima del matrimonio, è stata trattata male dalla famiglia reale. Fonti vicino a William e Kate, hanno rivelato che i due di questo si sono lamentati. Meghan è stata invitata più volte ad Anmer Hall, è stata ammessa quando era solo fidanzata con Harry a partecipare alle feste natalizie e, per due anni, è stata invitata da Kate nel box di Wimbledon. Tra l’altro in questa biografia viene detto che Meghan sarebbe stata vittima dello snobismo di William ed ignorata da Kate. E che, Harry, sia ancora furioso con suo fratello perché all’epoca gli chiese di non sposare Meghan, o almeno di non farlo subito. Fu proprio per questa sua richiesta, che Harry ha aspettato per sposarla.

Fonti vicino alla famiglia di William e Kate, chiedono: “Che male c’era a chiedergli di essere cauto?”.

