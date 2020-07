Meteo Italia, sarà un agosto super bollente: temperature in netto aumento

Da oggi in poi tendenza in netta crescita delle temperature meteo in Italia: si raggiungeranno picchi di calore afoso su tutta la penisola

L’estate in Italia sembra essere giunta con un pizzico di ritardo. Dopo un’alternanza di alti e bassi dal 21 Giugno, primo giorno del solstizio d’estate, ora le temperature avranno un netto miglioramento in gran parte della penisola.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito a violenti nubifragi che hanno colpito a sorpresa la popolazione del centro Nord con intense precipitazioni, tipiche dell’inverno più maturo. Milano in particolar modo ha assaporato un flashback inaspettato dopo l’esondazione del fiume Seveso, che ha provocato l’innalzamento del livello di marea, raggiungendo altezze fino a 3 metri in circa mezz’ora.

Auto e mezzi di trasporto letterlamente surclassati dalla grandine, piovuta in maniera perentoria dal cielo, irto di nuvole minacciose. Medesima sorte qualche settimana prima per l’altra punta dell’Italia. Palermo è rimasta vittima di un diluvio universale, che ha creato disagi ai passeggeri e persino ai pedoni, alcuni dei quali annegati neia cumuli di fango, acqua e detriti di altezza superiore a 5 metri.

Picchi di calore su gran parte della pensiola: l’Italia invasa dal caldo africano