Ragazzo trovato morto in una fabbrica: indagano i carabinieri

Nella mattinata di ieri, un ragazzo di 21 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno di una fabbrica di Segrate, in provincia di Milano. Sul caso indagano i carabinieri.

Un ragazzo di soli 21 anni è stato ritrovato senza vita all’interno di una fabbrica di Segrate, in provincia di Milano, all’alba di ieri mattina. Stando alle prime informazioni, il cadavere sarebbe stato ritrovato da un collega del 21enne che ha avvertito subito i soccorsi. Giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per il ragazzo di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Intervenuti anche i carabinieri di San Donato Milanese che adesso stanno indagando per capire cosa sia potuto accadere al giovane: nessuna ipotesi è al momento esclusa.

Dramma all’alba di ieri mattina, sabato 25 luglio, a Segrate, comune in provincia di Milano. Un ragazzo di 21 anni, come riporta la redazione di Milano Today, è stato ritrovato senza vita in una fabbrica di via Londra da un suo collega intorno alle 6. L’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118. Lo staff medico purtroppo non ha potuto far nulla per il 21enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Presso la fabbrica sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto ed accertare le cause del decesso. Sul cadavere del giovane, di cui non sono state diffuse le generalità, stando a quanto riferito da Milano Today, non sono stati rinvenuti segni di violenza.

Nessuna ipotesi è al momento esclusa dagli inquirenti che hanno avviato le indagini sul caso. Al momento pare che la più accreditata sia quella di un decesso avvenuto per cause naturali.