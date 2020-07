Morto il bimbo di 1 anno precipitato dal balcone, la madre: “È caduto dal letto”

Domenica sera un bimbo di 1 anno è caduto dal balcone di casa. Nella notte è morto: i medici dell’Ospedale Maggiore di Bologna non hanno potuto fare nulla

Il piccolo di 1 anno precipitato dal balcone è morto all’ospedale di Bologna. Per lui i medici hanno potuto fare ben poco. Il bimbo viveva con la sua famiglia pakistana in un appartamento in via Lago di Bolsena. Il bambino è precipitato dal primo piano: una distanza di circa due metri dal suolo. Sui fatti sta indagando la Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica, raccogliendo elementi utili per verificare sia quanto sia accaduto prima della caduta del piccolo che i racconti della madre in proposito. La mamma del bambino infatti ha dato due versioni differenti dell’accaduto: in un primo momento aveva detto che suo figlio era caduto dal letto mentre lei era in bagno poi successivamente ha riferito che era precipitato dal balcone della loro casa. Si indaga per omicidio colposo ma è stata disposta l’autopsia sul corpo del povero bimbo.

LEGGI ANCHE -> Giovane ragazzo trovato morto dissanguato in un hotel

Le condizioni del bimbo di 1 anno sono risultate subito gravissime

I soccorsi del 118 sono arrivati immediatamente ma le condizioni di salute del bambino di 1 anno sono fin da subito risultate molto gravi. Nonostante il trasporto immediato del piccolo al pronto soccorso dell’OspeBdale Maggiore di Bologna c’è stato ben poco da fare. I medici hanno potuto solo costatarne il decesso.

LEGGI ANCHE -> Enzo Iacchetti, la rivelazione che nessuno aspettava su Ezio Greggio

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I vicini di casa della famiglia pakistana si sono accorti della tragedia e hanno subito chiamato i soccorsi ma purtroppo non c’è stato niente da fare per il piccolo di 1 anno di Bologna.