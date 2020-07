Naike Rivelli: “Ce l’ho solo io” continua lo sfottò alle influencer – VIDEO

Naike Rivelli continua a prendere in giro le influencer. Questa volta ha pubblicato un video tutto da vedere su Instagram in cui la frase ricorrente è stata: “Ce l’ho solo io”

La figlia di Ornella Muti è “in battaglia” contro le influencer da qualche giorno. L’ultimo video pubblicato è stato girato al BnB Antica Pietrara a Formello in provincia di Roma. Il filmato inizia con Naike vestita di rosa (si scoprirà alla fine che è un vestito regalatole da una stilista che usa tessuti che non fanno male alla pelle) che dice “Ce l’ho solo io”, facendo uno “sfottò” alle influencer e fashion blogger. La Rivelli continua dicendo che potrebbe essere alle Maldive, ai Caraibi o in Brasile assumendo “un’espressione da persona ricca”, così come afferma nel video. Invece alla fine confessa di essere in un Bnb a Formello. Si avvicina alla piscina e si spoglia lasciando vedere il lato B e il seno (che copre con un braccio). E non poteva mancare lo yoga: si mette a testa in giù e alza le gambe mentre continua anche in questa posizione a prendere in giro le influencer. Le immagini si chiudono con l’attrice in auto con l’effetto occhi azzurri, un comune filtro usato sui social network mentre continua a dire “Ce l’ho solo io”.

Il video dello sfottò alle influencer di Naike Rivelli