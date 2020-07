Naike Rivelli continua lo sfottò alle influencer, questa volta lo fa nuda – VIDEO

Nuovo video di sfida alle fashion blogger che pubblica Naike Rivelli in pochi giorni. Questa volta però coinvolge anche la mamma Ornella

Naike Rivelli ha cambiato registro, forse stanca delle foto che la ritraevano nuda mentre faceva yoga acrobatico e si è data alla “battaglia” contro le influencer e al loro stile di vita lussuoso. È di ieri il video pubblicato si Instagram e girato al BnB Antica Pietrara a Formello in provincia di Roma. Il filmato inizia con Naike di rosa vestita con abito lungo regalatole da un’amica, che ripete in continuazione “Ce l’ho solo io”, facendo uno “sfottò” alle influencer e fashion blogger.

La Rivelli si atteggia con movenza sinuose da persona ricca per il giardino del BnB spiegando che potrebbe essere alle Maldive, ai Caraibi o in Brasile. Invece alla fine confessa di essere in un Bnb a Formello. Si avvicina alla piscina e si spoglia lasciando vedere il lato B e il seno coperto solo con il braccio. Termina con lo yoga a testa in giù mentre continua anche in questa posizione a prendere in giro le influencer.

Il nuovo video dello sfottò di Naike Rivelli