Noemi in spiaggia, chitarra e costume, esplosione di sensualità – FOTO

Scatto in spiaggia con chitarra e occhiali da sole per Noemi che splende con tutta la sua smagliante allegria, fan entusiasti

Tutti sono un po’ ingrassati durante il lockdown ma c’è anche chi ha avuto la costanza di lavorare per rovesciare il paradigma. Parliamo di Noemi che su Instagram si è mostrata in perfetta forma fisica, suscitando forte ammirazione da parte dei suoi fan.

Noemi ha rivelato di essersi rimessa in forma con il metodo Tabata, che molto conoscono anche come Guerrilla cardio: si tratta di una formula intensa di allenamento cardiovascolare anaerobico ideato dall’omonimo scienziato giapponese. Come funziona? Un workout intervallato ad alta intensità, indicato per chi vuole dimagrire bruciando grassi e aumentando la propria resistenza.

Noemi, “Weekend vibes” al mare