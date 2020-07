Via col vento, tragico lutto: addio ad un volto storico del film

Il cast di Via col vento perde una delle sue colonne portanti. Aveva 104 anni ed era stata per ben due volte vincitrice del Premio Oscar.

Era Melania Hamilton nella trasposizione cinematografica di Via col vento: Olivia de Havilland si è spenta a 104 anni nella sua casa di Parigi. Due volte premio Oscar, di una bravura incommensurabile, l’attrice è stata uno dei volti della Hollywood degli anni d’oro.

Olivia de Havilland: Via col vento, ma non solo…

Fu Via col vento a renderla popolarissima, ma Olivia de Havilland era molto di più di Melania Hamilton e la sua carriera professionale lo dimostra. Due volte Premio Oscar -la prima nel 1947 per A ciascuno il suo destino, la seconda nel 1950 per L’ereditiera-, ma anche tanti altri successi, nella vita lavorativa come in quella privata. In occasione del suo 101esimo compleanno, appena tre anni fa, la Regina Elisabetta l’aveva insignita del titolo di “Dama dell’Impero Britannico”.

Storica anche la rivalità tra Olivia de Havilland e la sorella, Joan Fontaine. Le due attrici sono state le uniche due sorelle della storia del cinema ad essere mai state insignite del Premio Oscar. Ma tra le due non scorreva buon sangue: Joan (più piccola di quindici mesi) dichiarò che Olivia era gelosa di lei. “Sono stata la prima a sposarmi, la prima a vincere l’Oscar, la prima a diventare madre” disse l’attrice, in una storica intervista rilasciata a People. “Se morirò prima di lei la farò infuriare perché l’avrò battuta anche in quello”. Ed effettivamente è stata una mezza verità: Joan Fontaine è morta nel 2013, all’età di 96 anni, ma Olivia de Havilland si è detta incredibilmente addolorata dalla cosa.

