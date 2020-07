Vite al Limite. Pauline Potter nel Guiness World Record per il suo peso

Vite al Limite. Pauline Potter è stata una delle protagoniste della terza stagione del popolare programma che segue persone con obesità patologica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pauline Potter (@pauline.potter) in data: 24 Set 2016 alle ore 5:56 PDT

Pauline Potter era già conosciuta quando partecipò alla terza puntata della stagione n°3 del programma televisivo Vite al Limite.

Era stata inserita nel Guiness World Record per essere la donna più pesante del mondo con i suoi 371 chilogrammi (scesi poi a 305). Un primato di cui di certo non si può essere fieri. Alla soglia dei 50 anni ha deciso di aver sprecato più della metà della sua vita costretta all’immobilità. La mole del suo corpo, infatti, non le consentiva nessun movimento, dipendente in tutto e per tutto dagli altri.

Così da Sacramento (California) decise di recarsi in Texas, nella clinica del chirurgo bariatrico Nowzaradan.

Leggi anche >>> VITE AL LIMITE, LA STORIA DI TARA. E’ PARTITA DA 275 KG, COM’È ADESSO

Pauline di Vite al limite. Scopriamo se è riuscita a cambiare