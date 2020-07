Alba Parietti in rosso è una donna vera, che fisico da ragazza – FOTO

Alba Parietti ha condiviso una foto su Instagram in cui è vestita di rosso con un abito super elegante appoggiata a un albero nel quartiere Parioli a Roma

Alba Parietti ha pubblicato una foto in cui è vestita con un elegante vestito rosso: un fisico da ragazzina, uno sguardo sereno e felice e un sorriso solare. Ha un corpo da ragazzina. La serenità della Parietti è stata però turbata da alcune foto che ha pubblicato il settimanale ‘Oggi’ sulle proprie pagine patinate. Mentre Alba pubblicava alcuni scatti a Ibiza che la ritraevano perfetta soprattutto per le gambe da urlo, il settimanale in edicola usciva con delle foto fatte dal alcuni paparazzi proprio nell’isola spagnola delle Baleari. In queste ultime immagini la showgirl è molto meno in forma ed è in bella mostra la cellulite, che quasi tutte le donne, chi più, chi meno hanno. Un vero colpo basso del settimanale a cui Alba Parietti ha risposto per le rime con un post su Instagram.

La risposta di Alba Parietti al settimanale ‘Oggi’