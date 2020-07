Alessandra Mastronardi, sotto la giacca il nulla: sale la pressione – FOTO

Alessandra Mastronardi ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui indossa una giacca chiara e sotto si intuisce che non ha niente

La bella e giovane attrice Alessandra Mastronardi ha condiviso uno scatto su Instagram in cui indossa una giacca chiara invernale e sotto non ha niente. La foto è molto bella, artistica, ed è in bianco e nero. Giacca a parte, ha una collana e degli anelli e si tocca la punta dela naso con un dito. La Mastronardi è la protagonista del film di recente uscita nei cinema riaperti dopo il Covid-19. Il titolo della pellicola è ‘Si muore solo da vivi’ e vede come protagonista maschile Orlando (interpretato da Alessandro Roja), mentre la Mastronardi è Chiara. Orlando ha la vita sconvolta dal terremoto del 2012 in Emilia Romagna e una nipote di cui occuparsi e poi c’è Chiara che inizialmente è un po’ antipatica ma poi lo aiuta a riordinare la sua vita amorosa e non solo quella. Attraverso gli insegnamenti della ragazza (che diventa come il grillo parlante per Pinocchio) il protagonista di ‘Si muore solo da vivi’ impara che non bisogna abbandonarsi al dolore. Poi succede anche un colpo di scena…

La foto con la giacca di Alessandra Mastronardi