Come tutti i fan sanno, Anna Tatangelo ha cambiato completamente il suo look, diventando anche bionda, e non sta più con il collega Gigi D’Alessio

Dopo quasi vent’anni la storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è terminata. Dalla loro relazione è nato Andrea, che adesso ha 10 anni. La triste decisione è giunta al pubblico tramite un comunicato che hanno inviato i due cantanti insieme, chiedendo di rispettare la loro decisione e anche di tutelare la privacy del piccolo Andrea. La Tatangelo, nel frattempo, ha pubblicato un nuovo singolo che sta avendo molto successo nelle radio e nelle visualizzazioni di Youtube, Spotify e delle altre piattaforme digitali, ed è diventata biondo platino accorciando anche i suoi bellissimi capelli che non sono più castano scuro.

LEGGI ANCHE -> Naike Rivelli senza ritegno, in ginocchio e nuda davanti allo specchio – Foto

Anna Tatangelo bacia l’uomo della sua vita