Antonella Mosetti, outfit pazzesco: décolleté da sballo – FOTO

Antonella Mosetti ha condiviso su Instagram uno scatto particolarmente bello: la romana mette in mostra il suo décolleté da paura.

Antonella Mosetti continua ad essere molto attiva sui social. La romana, su Instagram, sta deliziando da alcune settimane i fan con i suoi scatti bollenti in costume o con outfit pazzeschi. La showgirl 44enne è in forma smagliante e provoca i suoi follower con le sue ‘curve’ da sballo. La classe 1975, spesso opinionista di programmi di punta come ‘Mattino Cinque’ e ‘Domenica Live’, ha messo in rete poco fa uno scatto mostruoso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno illegale, il costume è bianco…immagina, puoi – FOTO