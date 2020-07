Arisa, retroscena sulla sua malattia e i capelli rasati

Arisa intervistata da Oggi parla della sua malattia: la cantante spiega perché è costretta a portare i capelli corti ormai da diversi anni

Intervistata da Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani, Arisa ha parlato della sua malattia e del perché è costretta a portare i capelli corti. Rosalba Pippa, in arte Arisa, fin dal suo esordio a Sanremo 2009 con la canzone “Sincerità” si è sempre mostrata con i capelli corti a caschetto con la frangia ma negli ultimi tempi il taglio a scodella si è accorciato terribilmente fino a diventare rasato.

Arisa ama da sempre giocare con le parrucche e nei social si diverte con le amiche e si suoi fan a farsi vedere con chiome lunghe e ondulate a seconda dei suoi momenti di creatività. Qualche tempo fa sulla sua pagina Instagram scriveva: “Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Per le piogge di likes alla mia bella parrucca, farò i complimenti a chi l’ha fatta, ma io sono questa, che tu lo voglia o no”.

