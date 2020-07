Bevanda ritirata dal mercato, rischio microbiologico e allerta alimentare

Nuova allerta del Ministero della Salute, lotto di Fragolino Rosso ritirato dal mercato, possibile rischio chimico dovuto all’ocratossina A

Nuova allerta del Ministero della Salute per un lotto di Fragolino Rosso contaminato e subito ritirato dal mercato. Il richiamo è avvenuto per un possibile rischio microbiologico tanto che il Ministero ha lanciato ieri un’allerta alimentare nell’apposita sezione del proprio sito web. Oggetto delle verifiche stavolta è stato un lotto di Fragolino Rosso “Gorghello”, venduto in bottiglie da 75 cl, precisamente il numero 90032.

Distribuite a marchio Gorghello, le confezioni risultano commercializzate dalla La Colombara S.P.A. Cazzano di Tramigna. Il produttore indicato nell’allerta ministeriale è la Contri Spumanti S.P.A., sede dello stabilimento in via L. Corradini, 30/A Cazzano di Tramigna (Vr).

L’allerta del Ministero della Salute è scattata in seguito a livelli di ocratossina A oltre i limiti di legge. Come si legge nel documento ministeriale: “Attivato il richiamo del prodotto presso i punti vendita e ritiro del prodotto e compartimentazione presso la piattaforma logistica del produttore in attesa di verifica”.

Allerta tossine per il Fragolino Rosso a marchio Gorghello

Motivo del richiamo da parte del Ministero sarebbe un possibile rischio chimico dovuto all’eccessiva presenza di ocratossina A, segnalata oltre i limiti di legge. L’ocratossina si rintraccia abitualmente in diversi alimenti come caffè, cereali o frutta secca, ma è però particolarmente dannosa per l’uomo se ingerita in grandi quantità.

Secondo la normativa europea il limite settimanale massimo tollerato è pari a 120 ng per 1 kg di peso corporeo.

Il richiamo del lotto in questione ha avuto effetto immediato ed è stato attivato dallo stesso produttore, che ha provveduto al reso nei punti vendita che hanno ricevuto le confezioni del lotto. Chi avesse già acquistato una o più bottiglie, può riconsegnarle presso il negozio dal quale sono state acquistate.

