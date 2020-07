Calciomercato Juventus, occhio alla concorrenza per due attaccanti

La Juventus pensa già al calciomercato in vista della prossima stagione, dove probabilmente potrebbe arrivare un rinforzo per il reparto offensivo.

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, la Juventus ha messo in cassaforte lo Scudetto, il nono di fila. I bianconeri adesso potranno affrontare con molta più tranquillità gli ultimi due match di campionato prima del ritorno di Champions League contro il Lione. Mentre la squadra è con la testa già alla Coppa dalle Grandi orecchie, la dirigenza si sta occupando delle prossime mosse di calciomercato. I dirigenti dovranno badare anche alla concorrenza, soprattutto per i due attaccanti in cima alla lista dei desideri: Arkadiusz Milik e Raul Jimenez che sembrano piacere ad alcuni club.

Calciomercato Juventus, obiettivo attaccante: c’è concorrenza per Milik e Raul Jimenez

La Juventus si è laureata ieri sera Campione d’Italia mettendo in bacheca il nono titolo consecutivo ed il 36esimo della propria storia. I bianconeri adesso dovranno affrontare le ultime due gare di campionato prima della ripresa della Champions League, dove la squadra di Sarri dovrà affrontare il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione. Intanto la dirigenza non si ferma e prosegue il lavoro sul fronte calciomercato, dove sarebbero diverse le pedine seguite per puntellare la rosa. L’obiettivo numero uno per la società sembra quello di rinforzare il reparto offensivo. Al termine della stagione, difatti, due attaccanti potrebbero lasciare Torino: Douglas Costa e Gonzalo Higuain. Per questa ragione sul taccuino di Fabio Paratici sarebbero appuntati i nomi di diversi centravanti, ma due sembrano essere in cima alla lista. Si tratta dell’attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik e del centravanti del Wolverhampton Raul Jimenez.

Le trattative per entrambi i giocatori sembrerebbero adesso in stallo ed entrambe potrebbero essere insediate da vari club che sarebbero piombati sui due. Per quanto riguarda l’attaccante partenopeo ci sarebbe un interessamento della Roma che segue il giocatore ormai da mesi. Jimenez, invece, sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal che, secondo la stampa britannica, si sarebbe già mosso per sondare il terreno.

Attualmente il Wolverhampton, considerate le prestazioni del calciatore messicano, chiede per la cessione una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Ad ora Jimenez ha realizzato in stagione 26 reti e 10 assist, bottino che può arricchirsi data l’imminente ripresa dell’Europa League, dove i Wolves dovranno affrontare nel ritorno degli ottavi l’Olympiakos.