Carabinieri Piacenza, la fidanzata di Montella era complice

Piacenza, la fidanzata di Giuseppe Montella, uno dei carabinieri agli arresti domiciliari, era complice allo spaccio. Trovata in 5 episodi

E’ una storia d’amore e di affari quella tra Giuseppe Montella e Mery Cattaneo. Il carabiniere di Piacenza era agli occhi degli altri un bravo ragazzo che onorava la patria indossando la divisa, ma non è tutto oro quel che luccica e questa storia di brillante non ha nulla. Droga, Dom Perignon, viaggi, villa con piscina ma non solo, un altro nome si nasconde dietro lo spaccio: Mery Cattaneo, la fidanzata di Peppe, è anche lei complice degli eventi che le hanno fatto fare la bella vita fino ad ora. La donna è accusata di 5 episodi e adesso è agli arresti domiciliari.

Piacenza, la fidanzata di Montella. L’accusa