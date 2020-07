È una stella che brilla di luce propria, Cecilia Rodriguez. La sudamericana regala una immagine nella quale mette in risalto le proprie, fantastiche curve.

L’estate indimenticabile di Cecilia Rodriguez sta portando la 30enne modella argentina su e giù per l’Italia. Sono tante le località già toccate da lei e dal fidanzato Ignazio Moser, che come ultima tappa hanno avuto le Isole Eolie. Una settimana passata fin troppo in fretta, tanto è stata sfrenata, bella e così piena di vita in uno dei posti più incantevoli del nostro Paese.

Momenti che alla Chechu già mancano. Ora lei ha di nuovo raggiunto Milano, dove abita. Ma viene difficile pensare che non ci possano essere altri momenti di svago, in qualche altra località di mare oppure in una spa dove curare il proprio corpo e rigenerarsi. Nel frattempo lei si mostra ancora una volta in costume da bagno. Ritratta di spalle, Cecilia mette in risalto alcune sue caratteristiche fisiche che tanto piacciono ai suoi followers.

Cecilia Rodriguez, per molti è meglio lei di Belen