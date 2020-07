Cressida Bonas, l’ex del principe Harry si è sposata in segreto

Cressida Bonas è convolata a nozze con Harry Wentworth-Stanley . La cerimonia è stata intima, il vestito semplice

L’ex del principe Harry Cressida Bonas si è sposata questo weekend in gran segreto. Mentre Harry e Meghan sono travolti dalle polemiche per il libro scandalo in uscita nel Regno Unito (11 agosto), Cressida Bonas si sposa con il suo fidanzato in una cerimonia strettamente privata nella campagna inglese.

Cressida ed Harry sono stati legati per ben tre anni dal 2012 al 2015, e secondo le indiscrezioni pare si siano lasciati per l’eccessiva pressione della famiglia reale. La ragazza che ora ha 31 anni ha comunque voltato pagina, dato che è convolata a nozze con Harry Wentworth-Stanley.

Sempre Harry ma si tratta di un altro ragazzo che Cressida ha conosciuto nel 2017 e con cui non si è più lasciata, tanto da sigillare il loro rapporto con il matrimonio. Harry Wentworth-Stanley è un agente immobiliare figlio della marchesa di Milfold Haven.

“Il Signore e la Signora Wentworth-Stanley cavalcano insieme verso un futuro meraviglioso”

A rivelare delle nozze tanto segrete è stato il fratello di Cressida che poi però ha cancellato subito la foto postata su Instagram. Il fratello spione Jacobi Anstruther-Gough-Calthorpe nelle Instastories ha condiviso infatti una foto della coppia di neo sposi a cavallo, con una dolce didascalia e in sottofondo la canzone “What a Wonderful World” di Louis Armstrong.

Cressida Bonas non ha voluto organizzare nessuna cerimonia sfarzosa perché non ha mai amato il matrimonio in grande, il matrimonio è avvenuto in Massachusetts, a Nantucket, dove si è sposata anche la suocera. Sulla cerimonia del matrimonio con Harry sappiamo poco, se non che sono stati invitati pochissimi amici e la famiglia.

