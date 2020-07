Daydreamer, anticipazioni della settimana: Can e Sanem in guerra a causa di Alyin. Tutte le anticipazioni dal 27 luglio fino al 31

Daydreamer ritorna oggi lunedì 27 luglio con una nuovissima puntata. La trama della settimana vede Can e Sanem in guerra a causa di Aylin. Oggi vedremo Sanem disperata per aver rotto la macchina fotografica, e a causa di questo incidente penserà di essere licenziata. Can però tranquillizza tutti, li rimanda a lavorare e lui e Sanem si occupano di riparare la macchina fotografica. Poi tutto diventa complicato: Can e Sanem, nelle prossime puntate, cominceranno a farsi la guerra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ragazzo annega per salvare l’amico, l’ultimo messaggio:”Mamma tutto bene”