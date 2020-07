Turpe episodio avvenuto mentre una donna fa jogging. Lei viene colta di sorpresa da un uomo che la costringe a soddisfare le proprie, perverse voglie.

A La Spezia si è avuto un orribile caso con una donna violentata mentre fa jogging. La vittima è di nazionalità italiana. Nel corso di una sessione di allenamento in via dei Pioppi, all’intero del quartiere di Pegazzano nella città ligure, ecco avvenire l’assalto messo a segno da un extracomunitario originario del Gambia, di 32 anni.

Il tutto è accaduto nella mattinata di lunedì 27 luglio 2020. La polizia, subito dopo avere raccolto la denuncia della giovane violentata mentre fa jogging, si è messa sulle tracce del maniaco. Non ci è voluto molto per rintracciarlo e fermarlo. Subito dopo gli agenti hanno raccolto le generalità dello stupratore.

Violentata mentre fa jogging, fermato un uomo del Gambia

Decisivo non solo il racconto da parte della vittima ma anche la testimonianza fornita da alcuni passanti che hanno prestato soccorso alla nostra connazionale. Per ora comunque il violentatore è ancora soltanto sospettato di avere compiuto l’illecito. Anche se la sua descrizione coincide con quella fornita dalla donna e dagli altri soggetti. Ora l’uomo è attualmente in stato di fermo all’interno della Questura di La Spezia.

Anche l’anno scorso era successo qualcosa di simile, sempre a La Spezia. In quel caso il colpevole fu un immigrato di 27 anni della Costa d’Avorio, ospite di un centro di accoglienza del posto. Le sue vittime furono due italiane, delle quali una minorenne, ed una turista giunta dagli Stati Uniti.

