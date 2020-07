Dormire con la porta aperta: perché dovresti evitarlo

Dormire con la porta aperta: tralasciando le motivazioni psicologiche, i vigili del fuoco spiegano perché bisogna sempre chiuderla.

Gli uomini sono diversissimi tra loro. Ognuno di noi ha la sue abitudini e i suoi stili di vita: c’è chi preferisce il cioccolato fondente al cioccolato bianco, chi preferisce il tè alla camomilla, e chi preferisce dormire con la porta della stanza chiusa o aperta. Secondo alcuni studi, molti hanno l’abitudine di rinchiudersi in camera da letto abbassando la qualità del sonno. Per i ricercatori un ricambio d’aria favorisce l’abbassamento dell’anidride carbonica e aumenta la qualità del riposo. Aprire porte e finestre potrebbe favorire un riposo migliore. Per i vigili del fuoco, invece, la porta della stanza dovrebbe essere sempre chiusa prima di addormentarsi.

