Due ragazze trovano una testa di lucertola nel sugo della Lidl

Due ragazze, una studentessa e sua sorella gemella sono rimaste allibite (ed è dir poco) per aver trovato una testa di lucertola nel sugo acquistato alla Lidl

Due ragazze inglesi avevano iniziato una dieta vegana da poco e un giorno avevano poca voglia di cucinare. Così, alcune settimane fa, Isabelle Wheaton (20 anni) insieme a sua sorella gemella Megan e alla loro madre Polly hanno deciso di prendere dalla dispensa per pranzo un sugo alla bolognese vegan che aveano comprato poco tempo prima al supermercato Lidl. Essendo vegane non potevano appunto mangiare carne. Appena aperto il barattolo del sugo vegano, si sono accorte che dentro c’era della carne ma non era carne tradizionale, analizzando bene il contenuto, si sono rese conto che dentro c’era la testa di una lucertola grande quanto l’unghia di un pollice. Disgustate e nauseate le tre hanno preferito rimanere digiune.

LEGGI ANCHE -> Da 60 anni non tocca acqua per lavarsi: è la persona più sporca della terra

La Lidl si scusa per la testa di lucertola nel sugo alla bolognese

Appena fatta la disgustosa scoperta, la mamma delle gemelle ha subito chiamato il centro